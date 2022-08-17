17 Ağustos 2022, Çarşamba
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İBB'nin Taşoluk metro projesi rafta tozlanıyor! Taşoluk - Mescid-i Selam metrosu iptal mi oldu?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir projesi daha muammaya dönüştü. Sultangazi ile Arnavutköy arasında işleyecek olan Taşoluk metrosunda çalışmalar bir türlü başlamıyor. Proje raflarda tozlanırken, Arnavutköy sakinleri otobüslerle, hatta yürüyerek ulaşımlarını sağlamaya çalışıyor.