09 Ekim 2025, Perşembe
Hırsızlık cezası olan firariden ilginç savunma: "Komiser beni hırsız zannetti"
Adana’da hırsızlık, uyuşturucu kullanmak ve polise direnmek gibi suçlardan toplam 19 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. Firari hükümlü, "Komiser beni gaspçı ve hırsız zannetti" diyerek kameralara seslenen şüphelinin, hırsızlık suçundan da cezasının bulunması dikkat çekti.