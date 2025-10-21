21 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Hırsızlardan şüphelendi, gerçeği güvenlik kamerasıyla öğrendi
Hırsızlardan şüphelendi, gerçeği güvenlik kamerasıyla öğrendi

Hırsızlardan şüphelendi, gerçeği güvenlik kamerasıyla öğrendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.10.2025 16:13
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde köy evini çevreleyen çitlerin kırıldığı, giriş kapısının da zorlandığını fark eden Arif Acar, ev ile çevresine güvenlik kamera sistemi kurdurdu. Görüntüleri inceleyen Acar, kapısını zorlayanın, yiyecek arayışındaki bozayı olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Acar, “Hırsız zannettim ama görüntülerini izleyince karşıma insan değil ayı çıktı" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hırsızlardan şüphelendi, gerçeği güvenlik kamerasıyla öğrendi
Sonbaharın renkleri havadan görüntülendi
Sonbaharın renkleri havadan görüntülendi
Modern Şehirler Yozgat’ta
Modern Şehirler Yozgat’ta
7 ilde eş zamanlı tefecilik operasyonu
7 ilde eş zamanlı tefecilik operasyonu
26 bin 673 sağlık personeli alınacak!
26 bin 673 sağlık personeli alınacak!
Ev sahiplerinden fahiş talepler!
Ev sahiplerinden "fahiş" talepler!
Aksaray’da otomobil ile tır çarpıştı
Aksaray’da otomobil ile tır çarpıştı
Muğla’da yağmur ve deniz keyfi bir arada
Muğla’da yağmur ve deniz keyfi bir arada
Cezaevi firarisinden bir gecede 3 cinayet!
Cezaevi firarisinden bir gecede 3 cinayet!
Bayraktar KIZILELMA bu kez MURAD 100-A AESA ile havalandı
Bayraktar KIZILELMA bu kez MURAD 100-A AESA ile havalandı
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar
Düğün yeri bakarken canından oluyordu
Düğün yeri bakarken canından oluyordu
AKM’de 2025-2026 sezonu başlıyor
AKM’de 2025-2026 sezonu başlıyor
Daha Fazla Video Göster