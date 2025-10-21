Hırsızlardan şüphelendi, gerçeği güvenlik kamerasıyla öğrendi

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde köy evini çevreleyen çitlerin kırıldığı, giriş kapısının da zorlandığını fark eden Arif Acar, ev ile çevresine güvenlik kamera sistemi kurdurdu. Görüntüleri inceleyen Acar, kapısını zorlayanın, yiyecek arayışındaki bozayı olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Acar, “Hırsız zannettim ama görüntülerini izleyince karşıma insan değil ayı çıktı" dedi.

