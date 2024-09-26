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Hindistan'da nehir kıyısındaki binalar böyle çöktü

Hindistan'da nehir kıyısındaki binalar böyle çöktü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 13:59
Hindistan'ın kuzeyindeki Bihar eyaletini vuran şiddetli yağışta Ganj Nehri kıyısındaki iki bina çöktü.
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Nehir kıyısındaki binalar böyle çöktü
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