24 Ekim 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
HGS borcu mesajıyla dolandırıcılık! Kredi kartını kopyalıyorlar
"HGS borcunuz var, kısa sürede ödemezseniz cezası olacak" yazılı mesaj atıyorlar. Sahte mesajlarla, sahte sitelerine yönlendiren dolandırıcılar, bu tuzakla binlerce kişinin kredi kartını kopyaladı ve vurgun yaptı. Bu tuzağa düşmemek için neler yapmak gerekiyor. Cevabını sizler için araştırdık…