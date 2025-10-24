HGS borcu mesajıyla dolandırıcılık! Kredi kartını kopyalıyorlar

24 Ekim 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2025 15:35
"HGS borcunuz var, kısa sürede ödemezseniz cezası olacak" yazılı mesaj atıyorlar. Sahte mesajlarla, sahte sitelerine yönlendiren dolandırıcılar, bu tuzakla binlerce kişinin kredi kartını kopyaladı ve vurgun yaptı. Bu tuzağa düşmemek için neler yapmak gerekiyor. Cevabını sizler için araştırdık…
