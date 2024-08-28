28 Ağustos 2024, Çarşamba
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Havalandırma camından girerek 22 telefon çaldı
İstanbul’un Arnavutköy İlçesi’nde bir telefoncu dükkanına havalandırma camından giren hırsız içeride bulunan 22 telefonu çalarak kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin iz sürmesi sonrasında yakalanan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi. Film sahnesini aratmayan hırsızlık anı işyeri içerisindeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.