12 Kasım 2025, Çarşamba

Haberler Yaşam Videoları Hatay’da yatarak motosiklet kullanan sürücüye ceza
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 12.11.2025 15:51
Hatay'ın Arsuz ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik denetimleri sıklaştıran İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, bir kişinin yüzüstü yatarak motosiklet kullandığını tespit etti. Ekipler sürücüye 5 bin 146 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca aday sürücü statüsünde olduğu belirlenen sürücünün sürücü belgesi iptal edildi.
