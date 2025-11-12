Hatay’da yatarak motosiklet kullanan sürücüye ceza

Hatay'ın Arsuz ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik denetimleri sıklaştıran İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, bir kişinin yüzüstü yatarak motosiklet kullandığını tespit etti. Ekipler sürücüye 5 bin 146 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca aday sürücü statüsünde olduğu belirlenen sürücünün sürücü belgesi iptal edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN