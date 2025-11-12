12 Kasım 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Hatay’da yatarak motosiklet kullanan sürücüye ceza
Hatay'ın Arsuz ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik denetimleri sıklaştıran İlçe Emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, bir kişinin yüzüstü yatarak motosiklet kullandığını tespit etti. Ekipler sürücüye 5 bin 146 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca aday sürücü statüsünde olduğu belirlenen sürücünün sürücü belgesi iptal edildi.