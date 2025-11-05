05 Kasım 2025, Çarşamba
Harper's Bazaar Women Of The Year 2025
Harper's Bazaar'ın her yıl dünya genelinde düzenlediği "Women of the Year Awards" (Yılın Kadınları Ödülleri), bu yıl Türkiye'de üçüncü kez gerçekleştirildi. Güçleri, yaratıcılıkları ve başarılarıyla fark yaratan kadınların onurlandırıldığı gecede, sanat, moda ve iş dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi. İşte gecenin kazananları...