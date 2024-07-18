Güzelleşmek uğruna ölüyorlardı…

Estetik mağduriyeti yaşayan bu kez Ankara'da iki arkadaş. Bir süre önce İstanbul'daki özel bir hastanenin yolunu tuttular. İkili aynı gün bıçak altına yattı. Ancak iddialarına göre ameliyatları, "steril olmayan aletler ile gerçekleştirildiği için enfeksiyon kaptılar". Zülal Mağat'ın tedavisi sürerken, 13 gün yoğun bakımda kalan Tülay Koçak taburcu oldu. İki kadın başlarından geçenleri anlattı.

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