25 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Gürcistan’da 2 kilogram uranyum kaçakçılığı girişimi: 3 Çin vatandaşı gözaltında
Gürcistan’da 2 kilogram uranyum kaçakçılığı girişimi: 3 Çin vatandaşı gözaltında

Gürcistan’da 2 kilogram uranyum kaçakçılığı girişimi: 3 Çin vatandaşı gözaltında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.10.2025 19:36
Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, başkent Tiflis’te yasa dışı yollarla 2 kilogram uranyum temin etmeye çalışan 3 Çin vatandaşını gözaltına aldı. Şüphelilerin, radyoaktif maddeyi 400 bin dolar karşılığında temin edip Rusya üzerinden Çin’e kaçırmayı planladığı öğrenildi. Devlet yetkilileri, şüphelilerin Çin’deki suç örgütü üyeleriyle koordinasyon halinde olduğunu belirtti. Soruşturma devam ederken, yasa dışı uranyum girişimi Ceza Kanunu kapsamında 10 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gürcistan’da 2 kilogram uranyum kaçakçılığı girişimi: 3 Çin vatandaşı gözaltında
11 Milyon Liralık Sahte Kamu Görevlisi Dolandırıcılığı Çökertildi
11 Milyon Liralık “Sahte Kamu Görevlisi” Dolandırıcılığı Çökertildi
CHP hakkında şikayet listesi uzun
"CHP hakkında şikayet listesi uzun"
Şanlıurfa’da usulsüz tüp dolumu operasyonu!
Şanlıurfa’da usulsüz tüp dolumu operasyonu!
Gürcistan’da 2 kilogram uranyum kaçakçılığı girişimi!
Gürcistan’da 2 kilogram uranyum kaçakçılığı girişimi!
Şifa deposu tarhana çorbası nasıl yapılıyor?
Şifa deposu tarhana çorbası nasıl yapılıyor?
Elazığ’da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Elazığ’da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Yavi katliamının acısı 32 yıldır dinmiyor
Yavi katliamının acısı 32 yıldır dinmiyor
Gazetecileri önce tehdit sonra darp edip telefonu gasp ettiler
Gazetecileri önce tehdit sonra darp edip telefonu gasp ettiler
Malatya’da camide şüpheli çanta paniği
Malatya'da camide şüpheli çanta paniği
Minibüs sürücüsüne yumruklu saldırı
Minibüs sürücüsüne yumruklu saldırı
Çorlu’da motosiklet kavgası kanlı bitti!
Çorlu’da motosiklet kavgası kanlı bitti!
Edirne’de yağ fabrikasında patlama: 1 işçi yaralandı
Edirne’de yağ fabrikasında patlama: 1 işçi yaralandı
Daha Fazla Video Göster