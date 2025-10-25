Gürcistan’da 2 kilogram uranyum kaçakçılığı girişimi: 3 Çin vatandaşı gözaltında

Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, başkent Tiflis’te yasa dışı yollarla 2 kilogram uranyum temin etmeye çalışan 3 Çin vatandaşını gözaltına aldı. Şüphelilerin, radyoaktif maddeyi 400 bin dolar karşılığında temin edip Rusya üzerinden Çin’e kaçırmayı planladığı öğrenildi. Devlet yetkilileri, şüphelilerin Çin’deki suç örgütü üyeleriyle koordinasyon halinde olduğunu belirtti. Soruşturma devam ederken, yasa dışı uranyum girişimi Ceza Kanunu kapsamında 10 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN