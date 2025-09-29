Güllü pencereden nasıl düştü?

29 Eylül 2025, Pazartesi

Giriş: 29.09.2025 12:51
Ünlü sanatçı Güllü'nün nasıl hayatını kaybettiği hala aydınlanmadı. Adli Tıp raporu bekleniyor. Kızının ifadesine göre annesi açık pencereden düştü. Olay yeri inceleme ekibinin ön raporuna göre de Güllü'nün düştüğü pencere oldukça alçaktı zemin de kaygandı. Yaşanan bu durum akıllara evlerde yaşanan talihsiz kazaları getirdi.
