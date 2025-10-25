Gözleri önünde minibüs alev alev yandı

25 Ekim 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2025 14:21
Edinilen bilgiye göre olay Kültür Mahallesi Gültekin Caddesi üzerinde yaşandı. Seyir halindeki bir servis minibüsünün motor kısmından alev çıkmaya başlayınca sürücü aracı yol kenarına çekip stop etti. Alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye aracının müdahalesine rağmen kısa süre içerisinde minibüs kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
