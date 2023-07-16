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Genç şarkıcı Erkan Doğanay'a sahne çıkışı silahlı saldırı

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Giriş: 16.07.2023 12:44
Avcılar'da bir mekanda sahne alan genç şarkıcı Erkan Doğanay, sahne çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Şarkıcı Uygar Doğanay ve Gökhan Doğanay'ın kuzeni olan genç şarkıcı, karın ve göğüs bölgesine isabet eden kurşunlarla yaralandı.
Genç şarkıcıya sahne çıkışı silahlı saldırı
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