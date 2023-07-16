16 Temmuz 2023, Pazar
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Genç şarkıcı Erkan Doğanay'a sahne çıkışı silahlı saldırı
Avcılar'da bir mekanda sahne alan genç şarkıcı Erkan Doğanay, sahne çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Şarkıcı Uygar Doğanay ve Gökhan Doğanay'ın kuzeni olan genç şarkıcı, karın ve göğüs bölgesine isabet eden kurşunlarla yaralandı.