20 Temmuz 2021, Salı
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Genç müzisyen Yeliz Aykaç hayatını kaybetti 2.5 yaşındaki kızı yoğun bakımda! Ailesi ayakta duramadı
Genç müzisyen Yeliz Aykaç, Sivas’ta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Ailesiyle birlikte geçirdiği kazada 2.5 yaşındaki kızı Beliz Aykaç ise yoğun bakıma kaldırıldı. Aykaç’ın cenaze töreninde ailesi ayakta durmakta zorlanırken annesi kızının tabutuna sarılıp ağladı. Eşinin acısıyla sarsılan Burak Aykaç ise kızı için dua istedi.