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Gemiyi görüntüleyen kaptan A Haber'e anlattı
Bartın'da batan Rus gemisini görüntüleyen Ümit G Gemisi kaptanı Fazlı Turan o anları anlattı. Turan, "Gemi saat 11 gibi yardım çağrısı yaptı" ifadelerini kullandı.
Bartın'da batan Rus gemisini görüntüleyen Ümit G Gemisi kaptanı Fazlı Turan o anları anlattı.
Turan, "Gemi saat 11 gibi yardım çağrısı yaptı" ifadelerini kullandı.