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Gemiyi görüntüleyen kaptan A Haber'e anlattı

A Haber
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Giriş: 17.01.2021 17:02
Güncelleme:17.01.2021 17:08
Bartın'da batan Rus gemisini görüntüleyen Ümit G Gemisi kaptanı Fazlı Turan o anları anlattı. Turan, "Gemi saat 11 gibi yardım çağrısı yaptı" ifadelerini kullandı.

Bartın'da batan Rus gemisini görüntüleyen Ümit G Gemisi kaptanı Fazlı Turan o anları anlattı.

Turan, "Gemi saat 11 gibi yardım çağrısı yaptı" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bartında gemi battı SON DAKİKA: BARTIN'DA GEMİ BATTI
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