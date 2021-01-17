Gemiyi görüntüleyen kaptan A Haber'e anlattı

Bartın'da batan Rus gemisini görüntüleyen Ümit G Gemisi kaptanı Fazlı Turan o anları anlattı. Turan, "Gemi saat 11 gibi yardım çağrısı yaptı" ifadelerini kullandı.

Bartın'da batan Rus gemisini görüntüleyen Ümit G Gemisi kaptanı Fazlı Turan o anları anlattı.

Turan, "Gemi saat 11 gibi yardım çağrısı yaptı" ifadelerini kullandı.