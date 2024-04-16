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Geleceğin meslekleri neler? İşte en fazla eleman aranan meslekler…

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.04.2024 10:52
İŞKUR geleceğin mesleklerini açıkladı. En fazla eleman aranan 10 meslek belli oldu.
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