13 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Gana'da asker alımında izdiham: 6 ölü, 22 yaralı
Gana’da asker alımında izdiham: 6 ölü, 22 yaralı

Gana'da asker alımında izdiham: 6 ölü, 22 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.11.2025 16:07
Gana'nın başkenti Akra'da orduya katılmak isteyen binlerce genç, El-Wak stadyumuna akın etti. Yoğun ilgi nedeniyle stadyumun önünde izdiham çıktı. Yetkililer, yaşanan izdihamda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını belirtti. Gana Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, izdihamın güvenlik protokollerinin ihlal edilmesi sonucu yaşandığı, beklenmedik derecede başvuru olduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılacağı aktarıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gana’da asker alımında izdiham: 6 ölü, 22 yaralı
İstanbul’da D100 karayolunda hız limiti değişti
İstanbul’da D100 karayolunda hız limiti değişti
Osmaniye’de evin bacasına yıldırım düştü
Osmaniye’de evin bacasına yıldırım düştü
Akciğer kanseri önlenebilir mi?
Akciğer kanseri önlenebilir mi?
Yaşlılar günde 5 saat televizyon izliyor!
Yaşlılar günde 5 saat televizyon izliyor!
1 kişinin öldüğü tekne kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
1 kişinin öldüğü tekne kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Gana’da asker alımında izdiham: 6 ölü, 22 yaralı
Gana'da asker alımında izdiham: 6 ölü, 22 yaralı
29 yıl hapis cezası bulunan firari hayvan çiftliğinde yakalandı
29 yıl hapis cezası bulunan firari hayvan çiftliğinde yakalandı
Yemekten zehirlenen iki kardeş öldü!
Yemekten zehirlenen iki kardeş öldü!
75 yaşına kadar bütün hayatını pembeye boyadı
75 yaşına kadar bütün hayatını pembeye boyadı
Taklit-tağşiş listesi güncellendi!
Taklit-tağşiş listesi güncellendi!
Muazzez Abacı doğum gününde hayatını kaybetti
Muazzez Abacı doğum gününde hayatını kaybetti
Sahte MHRS tuzağı! Hastane randevusu tuzağına dikkat!
Sahte MHRS tuzağı! Hastane randevusu tuzağına dikkat!
Daha Fazla Video Göster