Fren yerine gaza basan sürücü bahçeye uçtu

Giriş: 28.10.2025 17:38
Kaza, Ataşehir Aşık Veysel Mahallesi Beyaz Kumru Sokak’ta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NTN 260 plakalı otomobilin sürücüsü H.A., aracını park etmeye çalıştığı sırada fren yerine yanlışlıkla gaza bastı. Kontrolden çıkan araç, sokak üzerindeki bir apartmanın bahçesine uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
