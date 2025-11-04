“Fotoğraf çekmeyin” isyanı! Kuzguncuklular bıktı

Mahalle kültürünün, komşuluğun, esnaflığın yaşatıldığı semtlerden biri Kuzguncuk. Tarihi semt turistlerin de gözdesi. En büyük etken ise bugüne kadar birçok film ve diziye ev sahipliği yapmış olması. Haliyle de kalabalığı hiç bitmiyor. Ancak bu durumdan mahalle sakinleri muzdarip. Tepkilerini son dönemde eyleme de döktüler. Fotoğraf çekimlerini önlemek için, sokağa tabela astılar. Böyle bir hakları var mı? İşte bu soru tartışma yarattı...

