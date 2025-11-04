04 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları “Fotoğraf çekmeyin” isyanı! Kuzguncuklular bıktı
Fotoğraf çekmeyin isyanı! Kuzguncuklular bıktı

“Fotoğraf çekmeyin” isyanı! Kuzguncuklular bıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.11.2025 09:13
Mahalle kültürünün, komşuluğun, esnaflığın yaşatıldığı semtlerden biri Kuzguncuk. Tarihi semt turistlerin de gözdesi. En büyük etken ise bugüne kadar birçok film ve diziye ev sahipliği yapmış olması. Haliyle de kalabalığı hiç bitmiyor. Ancak bu durumdan mahalle sakinleri muzdarip. Tepkilerini son dönemde eyleme de döktüler. Fotoğraf çekimlerini önlemek için, sokağa tabela astılar. Böyle bir hakları var mı? İşte bu soru tartışma yarattı...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fotoğraf çekmeyin isyanı! Kuzguncuklular bıktı
Fotoğraf çekmeyin isyanı! Kuzguncuklular bıktı
“Fotoğraf çekmeyin” isyanı! Kuzguncuklular bıktı
İzmir’de çöp sorunu yeniden mi başlıyor?
İzmir'de çöp sorunu yeniden mi başlıyor?
Ahmet Gülhan 85 yaşında hayatını kaybetti
Ahmet Gülhan 85 yaşında hayatını kaybetti
Bahçede silahla oynayan şahıs kendini yaraladı
Bahçede silahla oynayan şahıs kendini yaraladı
İstanbul güne yoğun sisle uyandı
İstanbul güne yoğun sisle uyandı
Kütahya’da feci kaza! Otomobil TIR’a çarptı
Kütahya'da feci kaza! Otomobil TIR'a çarptı
Bartın’da 3 çakal yavrusu şehir merkezine indi
Bartın'da 3 çakal yavrusu şehir merkezine indi
Kocaeli’nin iki ilçesinde binaların kolonları çatladı
Kocaeli'nin iki ilçesinde binaların kolonları çatladı
Sındırgı’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Husumetlisini cadde ortasında öldürüp kaçtı
Husumetlisini cadde ortasında öldürüp kaçtı
Otomobilin çarptığı ATV sürücüsü ağır yaralandı
Otomobilin çarptığı ATV sürücüsü ağır yaralandı
Balıkesir Valisi A Haber’e konuştu
Balıkesir Valisi A Haber'e konuştu
Daha Fazla Video Göster