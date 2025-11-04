Filyos Çayına düşen yavru kedi kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Köprübaşı mevkiinde Filyos Çayı’na bir yavru kedinin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye erleri halat yardımıyla çaya inerek yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan kedi, ekipler tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi. Kedinin sahibi yaşlı kadın itfaiye erine "Yavrum iyi gün gör" diyerek teşekkür etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN