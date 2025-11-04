04 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Filyos Çayına düşen yavru kedi kurtarıldı
Filyos Çayına düşen yavru kedi kurtarıldı

Filyos Çayına düşen yavru kedi kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.11.2025 20:51
Edinilen bilgiye göre, Köprübaşı mevkiinde Filyos Çayı’na bir yavru kedinin düştüğünü gören vatandaşlar, durumu Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye erleri halat yardımıyla çaya inerek yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan kedi, ekipler tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi. Kedinin sahibi yaşlı kadın itfaiye erine "Yavrum iyi gün gör" diyerek teşekkür etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Filyos Çayına düşen yavru kedi kurtarıldı
Milas-Yatağan karayolunda kaza: 1 ölü
Milas-Yatağan karayolunda kaza: 1 ölü
Bingöl’de arıcılara 435 organik kovan dağıtıldı
Bingöl'de arıcılara 435 organik kovan dağıtıldı
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 78’e ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı
Ablasını kaçıran kuzenini vuran 16 yaşındaki çocuk hakim karşısında
Ablasını kaçıran kuzenini vuran 16 yaşındaki çocuk hakim karşısında
Boşanma aşamasındaki kocası camı yumruklayıp saldırdı
Boşanma aşamasındaki kocası camı yumruklayıp saldırdı
Kazakistan’ın Hazar Denizi kıyısında 100’den fazla fok ölü bulundu
Kazakistan’ın Hazar Denizi kıyısında 100’den fazla fok ölü bulundu
Filyos Çayına düşen yavru kedi kurtarıldı
Filyos Çayına düşen yavru kedi kurtarıldı
Drifte ceza yağdı
Drifte ceza yağdı
Duvar resimleri 3 bin yıllık çıktı!
Duvar resimleri 3 bin yıllık çıktı!
Ahmet Gülhan 85 yaşında hayatını kaybetti
Ahmet Gülhan 85 yaşında hayatını kaybetti
Diyarbakır’da silahlı kavga
Diyarbakır’da silahlı kavga
Başörtülü öğrenci hocasının hakaretine uğradı
Başörtülü öğrenci hocasının hakaretine uğradı
Daha Fazla Video Göster