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Farah Zeynep Abdullah'tan evlilik açıklaması

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Giriş: 06.01.2022 14:04
Son olarak 'Masumlar Apartmanı' ile izleyici karşısına çıkan Farah Zeynep Abdullah, diziden ayrılığının ardından 'Bergen' filminin hazırlıklarına başlamıştı. Çalışmalarına devam eden güzel oyuncu, Instagram hesabından soru-cevap etkinliği yaptı. Bir süredir DJ Artz ile aşk Abdullah, evlilik sorularını yanıtladı.
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Farah Zeynep Abdullah’tan evlilik açıklaması
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