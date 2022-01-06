06 Ocak 2022, Perşembe
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Farah Zeynep Abdullah'tan evlilik açıklaması
Son olarak 'Masumlar Apartmanı' ile izleyici karşısına çıkan Farah Zeynep Abdullah, diziden ayrılığının ardından 'Bergen' filminin hazırlıklarına başlamıştı. Çalışmalarına devam eden güzel oyuncu, Instagram hesabından soru-cevap etkinliği yaptı. Bir süredir DJ Artz ile aşk Abdullah, evlilik sorularını yanıtladı.