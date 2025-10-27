27 Ekim 2025, Pazartesi
Falezlerde 44 yaşındaki adam ölü bulundu
Antalya’da dört çocuk babası 44 yaşındaki adam falezlerdeki kayalık alanda ölü bulundu. Ölüm haberini duyan kardeşinin "abim ölmüş" feryatları yürekleri yakarken, cenaze 25 metre yükseklikten 2 saatlik operasyonla alındı. Operasyonu yüzerek açıldıkları denizden izleyenler ise deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerince uyarıldı.