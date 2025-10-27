27 Ekim 2025, Pazartesi

Falezlerde 44 yaşındaki adam ölü bulundu

Falezlerde 44 yaşındaki adam ölü bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 27.10.2025 15:02
Antalya’da dört çocuk babası 44 yaşındaki adam falezlerdeki kayalık alanda ölü bulundu. Ölüm haberini duyan kardeşinin "abim ölmüş" feryatları yürekleri yakarken, cenaze 25 metre yükseklikten 2 saatlik operasyonla alındı. Operasyonu yüzerek açıldıkları denizden izleyenler ise deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerince uyarıldı.
