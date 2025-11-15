Faciaya dönen tatil! Neden sadece Böcek ailesi zehirlendi?

Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen bir ailenin yediği yemek kâbusa dönüştü. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve iki çocuğu vefat ederken, entübe edilen babanın durumu ciddiyetini koruyor. Olayda ailenin yemek yediği yerden başka müşterilerin neden zehirlenmediği sorusu soruşturmanın merkezinde yer alıyor. Öte yandan toksikoloji ve mikrobiyoloji raporlarını bekliyor. Soruşturma kapsamında midye, kokoreç ve tantuni mercek altına alınırken olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı. Detayları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.

İstanbul'da tatil yapan Böcek ailesinin üç ferdi, gıda zehirlenmesi şüphesi sonrası hayatını kaybetti. Anne ve iki çocuğu vefat ederken, yoğun bakımda tedavisi süren babanın durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında dört kişi gözaltına alındı.

CİNAYET BÜRO DEVREDE

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan ilk incelemelerde, hayatını kaybeden anne ve çocukların mide zarlarında kanama belirtilerine rastlandı. Kesin ölüm nedeninin tespiti için alınan numuneler üzerinde toksikolojik ve mikrobiyolojik incelemeler devam ediyor. Raporlar, ölümün kimyasal bir maddeden mi yoksa virüs veya bakteriden mi kaynaklandığını ortaya çıkaracak. Olay, adli makamlarca "şüpheli ölüm" olarak kaydedildi ve Cinayet Büro ekipleri de soruşturmaya dahil oldu.

BAŞKA NEDEN KİMSE ETKİLENMEDİ?

Soruşturmanın odak noktalarından birini, ailenin yemek yediği işletmelerden başka müşterilerin neden etkilenmediği sorusu oluşturuyor. Ailenin tükettiği belirtilen kokoreç, midye ve tantuni gibi ürünler inceleme altına alındı. Yetkililer, birden fazla ürünün bir arada tüketilmesinin zehirlenmenin şiddetini artırmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

TÜM TEDARİK ZİNCİRİ İNCELEME ALTINDA

Polis ekipleri, ailenin yemek yediği seyyar satıcı ve lokasyonlardaki güvenlik kameralarını topladı. Gözaltına alınan şüphelilere, satışa sunulan midye, kokoreç ve tantuni gibi ürünlerin nereden temin edildiği, saklama koşullarının uygun olup olmadığı ve son kullanma tarihlerine uyulup uyulmadığı gibi sorular yöneltiliyor. Ürünlerin tezgaha gelene kadarki tedarik zinciri ve soğuk zincir kurallarına uyulup uyulmadığı da araştırılıyor.

BABA TEDAVİ ALTINDA

Ailenin 11 Kasım'da hastaneye karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle başvurduğu, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Ancak ilerleyen saatlerde durumlarının ağırlaşması üzerine 12 Kasım'da anne ambulans çağırdı. Anne ve iki çocuğunun vefatları 11, 12 ve 13 Kasım tarihlerinde gerçekleşti. Entübe edilen babanın ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.