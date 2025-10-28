28 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Eyüpsultan’da korna çalma tartışması kamerada
Eyüpsultan’da korna çalma tartışması kamerada

Eyüpsultan’da korna çalma tartışması kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2025 13:39
Güncelleme:28.10.2025 13:40
İstanbul Eyüpsultan’da bebeğiyle kaldırımda yürüyen bir baba, ‘korna çalan’ sürücüden çocuğunun korkmaması için çalmamasını rica etti. Sürücü, babaya "Git bebeğini evde uyut" diyerek tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Çevredeki vatandaşların da müdahale ettiği tartışma anları bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
Eyüpsultan’da korna çalma tartışması kamerada
Eyüpsultan’da korna çalma tartışması kamerada
Eyüpsultan’da korna çalma tartışması kamerada
Stres ve kaygı yönetiminde yeni trend
Stres ve kaygı yönetiminde yeni trend
Pendik’te özel hastanede yangın
Pendik’te özel hastanede yangın
Yük asansörü düştü
Yük asansörü düştü
Yaban keçileri böyle görüntülendi
Yaban keçileri böyle görüntülendi
Kedi ile farenin oyunu kamerada
Kedi ile farenin oyunu kamerada
Ailecek şehirde görüntülendiler
Ailecek şehirde görüntülendiler
14. hava kampüsü o ilçede açılacak
14. hava kampüsü o ilçede açılacak
TOKİ konutlarının sağlamlık sırrı ne?
TOKİ konutlarının sağlamlık sırrı ne?
Sonbahar güzelliği seyirlik manzaralar sunuyor
Sonbahar güzelliği seyirlik manzaralar sunuyor
Üst üste yaşanan depremlerin merkez üssü
Üst üste yaşanan depremlerin merkez üssü
Kütahya’da pancar hasadı başladı
Kütahya'da pancar hasadı başladı
Daha Fazla Video Göster