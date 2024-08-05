05 Ağustos 2024, Pazartesi
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Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Fay haritasına nasıl bakılır? MTA diri fay haritasını güncelledi
Türkiye bir deprem ülkesi ve özellikle de İstanbul'da yaşayanlar için sağlam bir binada oturmak kadar kritik bir ayrıntı da faylara olan mesafe. "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusuna yanıt arayanlar için bunu öğrenmek aslında çok kolay. Tek yapılması gereken bir iki dakika ayırıp güncellenen diri fay haritasına bakmak.