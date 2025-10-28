28 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Eski patronu Güllü'nün kızını suçladı! Güllü'yü kızının öldürdüğünü öne sürdü
Eski patronu Güllü’nün kızını suçladı! Güllü’yü kızının öldürdüğünü öne sürdü

Eski patronu Güllü'nün kızını suçladı! Güllü'yü kızının öldürdüğünü öne sürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2025 09:59
Sanatçı Güllü Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmiş yapılan kriminal incelemelerde ise vücudunda herhangi bir darp ya da boğuşma izine rastlanmamıştı. Güllü'nün sahne aldığı eğlence mekanının sahibi sanatçının kızı tarafından öldürüldüğü iddiası ile mahkemeye başvurdu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eski patronu Güllü’nün kızını suçladı! Güllü’yü kızının öldürdüğünü öne sürdü
Eski patronu Güllü’nün kızını suçladı!
Eski patronu Güllü'nün kızını suçladı!
Hasarı A Haber görüntüledi: Binalar yorgun!
Hasarı A Haber görüntüledi: Binalar yorgun!
İzmir ve Manisa’da sağanak yağış etkili oldu
İzmir ve Manisa’da sağanak yağış etkili oldu
Kartpostallık görüntüler
Kartpostallık görüntüler
Balıkesir depremi ne anlama geliyor?
Balıkesir depremi ne anlama geliyor?
Dünyanın öbür ucundan Erzincan’a
Dünyanın öbür ucundan Erzincan’a
Kuruluş Orhan için geri sayım!
Kuruluş Orhan için geri sayım!
Balıkesir’deki depreme canlı yayında yakalandı
Balıkesir'deki depreme canlı yayında yakalandı
Elinden silahla vurulan 1 kişi yaralandı
Elinden silahla vurulan 1 kişi yaralandı
Tramvay yoluna giren araç raylarda sıkıştı
Tramvay yoluna giren araç raylarda sıkıştı
Depremde bir daire ve otomobil zarar gördü
Depremde bir daire ve otomobil zarar gördü
Brezilya meyvesi tespih oluyor
Brezilya meyvesi tespih oluyor
Daha Fazla Video Göster