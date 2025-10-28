Eski patronu Güllü’nün kızını suçladı! Güllü’yü kızının öldürdüğünü öne sürdü

Sanatçı Güllü Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmiş yapılan kriminal incelemelerde ise vücudunda herhangi bir darp ya da boğuşma izine rastlanmamıştı. Güllü'nün sahne aldığı eğlence mekanının sahibi sanatçının kızı tarafından öldürüldüğü iddiası ile mahkemeye başvurdu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN