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Eski futbolcu Gökhan Zan canlı yayında hıçkırarak ağladı: Ne olur sesimiz olun

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Giriş: 07.02.2023 10:37
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük yıkım yaşandı. Hatay'da bulunan eski futbolcu Gökhan Zan sosyal medya hesabından açtığı canlı yayınla yardım istedi. "Hatay bitti" diyerek gözyaşlarına boğulan Zan, "Ne olur sesimiz olun" dedi.
Gökhan Zan canlı yayında hıçkırarak ağladı
Gökhan Zan canlı yayında hıçkırarak ağladı
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