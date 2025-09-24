24 Eylül 2025, Çarşamba

Eşine şiddet uygulayıp sosyal medyada paylaştı! O şahıs gözaltına alındı
Eşine şiddet uygulayıp sosyal medyada paylaştı! O şahıs gözaltına alındı

Eşine şiddet uygulayıp sosyal medyada paylaştı! O şahıs gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 24.09.2025 01:32
Güncelleme:24.09.2025 01:33
Muş’ta, eşine şiddet uyguladığı görüntüleri 3 ay sonra sosyal medyada paylaşan koca, Mersin’de gözaltına alındı.
