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Eşek firarda: Kaçan eşeğin acil servise girdiği anlar kamerada

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 23.04.2024 18:51
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine emanete bağlanan eşek yuları çözülünce acil servise kaçtı. O anlar hastane güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaçan eşeğin acil servise girdiği anlar kamerada
Kaçan eşeğin acil servise girdiği anlar kamerada
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