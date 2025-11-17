Engelli aileyi komşuları kurtardı

Sakarya'nın Serdivan’da ilçesinde tek katlı müstakil bir evde prizden çıktığı değerlendirilen yangında, zihinsel engelli olduğu öğrenilen anne, baba ve kızları komşuların hızlı müdahalesi sayesinde facianın eşiğinden döndü. Annesi ve babası ambulans ile götürüldüğü esnada paniğe kapılarak ne yapacağını bilemeyen engelli kadının çaresiz anları ise yürek burktu.