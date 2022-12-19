19 Aralık 2022, Pazartesi
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Endemik Vadi’de Angora tavşanlarının bakımı: Çok nazlı bir hayvan
Pursaklar Belediyesince ilçeye kazandırılan Endemik Vadi, nesli tükenmekte olan Angora tavşanlarından ikisine yuva oldu. Vadide görev yapan veteriner İsa Demir, yaptığı açıklamada, Angora tavşanlarını yetiştirerek, Türkiye'ye ait biyolojik bir mirası geri kazanmaya çalıştıklarını belirtti.