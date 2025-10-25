25 Ekim 2025, Cumartesi

Emine Erdoğan Siirtliler buluşmasına katıldı: Siirt Cumhurbaşkanı için siyasi dönüm noktası
Emine Erdoğan Siirtliler buluşmasına katıldı: Siirt Cumhurbaşkanı için siyasi dönüm noktası

Emine Erdoğan Siirtliler buluşmasına katıldı: Siirt Cumhurbaşkanı için siyasi dönüm noktası

Giriş: 25.10.2025 11:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da Siirt Vakfı tarafından düzenlenen "Siirtli Kadınlarla Buluşma” programına katıldı. Siirt'in Başkan Erdoğan siyasi hayatında çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan "Sizler onu Siirt'ten Meclis’e taşıdınız gösterdiğiniz kardeşliği hiç unutmadık." dedi.
Emine Erdoğan Siirtliler buluşmasına katıldı: Siirt Cumhurbaşkanı için siyasi dönüm noktası
