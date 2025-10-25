Emine Erdoğan Siirtliler buluşmasına katıldı: Siirt Cumhurbaşkanı için siyasi dönüm noktası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da Siirt Vakfı tarafından düzenlenen "Siirtli Kadınlarla Buluşma” programına katıldı. Siirt'in Başkan Erdoğan siyasi hayatında çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan "Sizler onu Siirt'ten Meclis’e taşıdınız gösterdiğiniz kardeşliği hiç unutmadık." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN