22 Ağustos 2025, Cuma
Elmadağ’da 4 aracın karıştığı kaza: 8 yaralı
Edinilen bilgilere göre kaza saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Ankara’nın Elmadağ ilçesinde Ankara-Kırıkkale yolu üzerinde Ankara istikametinde seyir halinde olan 4 araç kaza yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 8 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.