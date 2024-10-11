11 Ekim 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Elazığ’da sirrokümülüs bulutları görsel şölen sundu!
Elazığ’da sirrokümülüs bulutları görsel şölen sundu. Gökyüzünde yaşanan doğa olayı kameralara yansıdı. Sirrokümülüs, yüksek seviyede bulunan bir bulut tipi olarak tanımlanıyor. Bir katman halinde yayılmış ince, beyaz parçacıklar şeklindeki bulutlar, genellikle buğday tanesi veya küçük dalgacıklar halinde birbirine bağlı ya da ayrık, genellikle düzenli bir desen oluşturacak şekilde diziliyor.