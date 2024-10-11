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Elazığ’da sirrokümülüs bulutları görsel şölen sundu!

Elazığ’da sirrokümülüs bulutları görsel şölen sundu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 21:17
Elazığ’da sirrokümülüs bulutları görsel şölen sundu. Gökyüzünde yaşanan doğa olayı kameralara yansıdı. Sirrokümülüs, yüksek seviyede bulunan bir bulut tipi olarak tanımlanıyor. Bir katman halinde yayılmış ince, beyaz parçacıklar şeklindeki bulutlar, genellikle buğday tanesi veya küçük dalgacıklar halinde birbirine bağlı ya da ayrık, genellikle düzenli bir desen oluşturacak şekilde diziliyor.
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Elazığ’da sirrokümülüs bulutları görsel şölen sundu!
Elazığ’da sirrokümülüs bulutları görsel şölen sundu!
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