Haberler Yaşam Videoları Eğlence mekanına silahlı saldırıya 1 gözaltı
Eğlence mekanına silahlı saldırıya 1 gözaltı

Giriş: 04.11.2025 17:38
Edinilen bilgiye göre olay, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Kapalı durumdaki mekana tabanca ile ateş açıldı. Çok sayıda merminin isabet ettiği iş yerinde maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken ekipler saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Saldırıyla ilgili A.C. adlı bir şüpheli gözaltına alınırken bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
