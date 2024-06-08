Ege yöresine ait türkülerin hikayesi! Kerimoğlu türküsü nasıl ortaya çıktı?

Türküler, Türk toplumunun özelliklerini, tarihini, gelenek ve göreneklerini en güzel şekilde yansıtan unsurlardandır. Her yöreye ait çok sayıda türkü var. Ve hepsinin bir hikayesi bulunuyor. Peki Ege türküleri nasıl oluştu.? Anlam ve önemi ne? A Haber ekipleri bu sorunun yanıtını sizler için araştırdı.

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