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Ege yöresine ait türkülerin hikayesi! Kerimoğlu türküsü nasıl ortaya çıktı?

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 08.06.2024 13:57
Türküler, Türk toplumunun özelliklerini, tarihini, gelenek ve göreneklerini en güzel şekilde yansıtan unsurlardandır. Her yöreye ait çok sayıda türkü var. Ve hepsinin bir hikayesi bulunuyor. Peki Ege türküleri nasıl oluştu.? Anlam ve önemi ne? A Haber ekipleri bu sorunun yanıtını sizler için araştırdı.
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Ege yöresine ait türkülerin hikayesi!
Ege yöresine ait türkülerin hikayesi!
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