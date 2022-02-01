01 Şubat 2022, Salı
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Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı!
Beşiktaş Spor Kulübü’nün eski yöneticilerinden olan Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayete kurban gittiği anlar ortaya çıktı. Öte yandan gözaltına alınan 11 kişinin sorgusu da devam ediyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında aktardı.