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Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı!

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 01.02.2022 17:15
Beşiktaş Spor Kulübü’nün eski yöneticilerinden olan Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayete kurban gittiği anlar ortaya çıktı. Öte yandan gözaltına alınan 11 kişinin sorgusu da devam ediyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında aktardı.
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