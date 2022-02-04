Ece Erken eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu’nın cinayete kurban gitmesinin ardından ilk kez görüldü!

Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Eşi 65 bin lira uğruna öldürülen Erken, günler sonra ilk defa objektiflere yakalandı. Konuşmakta ve ayakta durmakta zorlandığı görülen Erken, "Sadece katiller yakalansın, cezalarını çeksinler" dedi. Sunucunun mont detayı ise boğazları düğümledi.