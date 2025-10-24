Düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 ölü

Olay, sabah saatlerinde Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabaha karşı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu değerlendirilen tekne henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Can pazarının yaşandığı olayda yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri Ortakent sahiline vurdu. İhbarın ardından Sahil Güvenlik ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine geldi. Ekiplerin toplamda 1'i çocuk 7 kişinin cansız bedenine ulaştığı öğrenildi. Teknede kaç kişi olduğu henüz bilinmezken arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

