06 Kasım 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Dolandırıcıların sosyal konut tuzağı! Kopya siteyle konut vurgunu
Dolandırıcıların sosyal konut tuzağı! Kopya siteyle konut vurgunu

Dolandırıcıların sosyal konut tuzağı! Kopya siteyle konut vurgunu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.11.2025 09:49
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi, dolandırıcıların hedefi oldu. e-Devlet başvurusu için yönlendirme yapılan evsahibiturkiye.gov.tr adresindeki video ve bilgilendirmeleri birebir kopyalayan dolandırıcılar ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşları tuzağa düşürüyor. Proje duyurulur duyurulmaz harekete geçen düzenbazlar, sahte siteden başvuru teminat ücreti ve konut sigortası bedeli altında vatandaştan para topluyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dolandırıcıların sosyal konut tuzağı! Kopya siteyle konut vurgunu
Dolandırıcıların sosyal konut tuzağı!
Dolandırıcıların sosyal konut tuzağı!
Fıkra gibi! Kayıp oda komşusunun evinden çıktı
Fıkra gibi! Kayıp oda komşusunun evinden çıktı
Kaybolan anne oğulun son görüntüleri!
Kaybolan anne oğulun son görüntüleri!
Bursa’da 227 litre sahte alkol ele geçirildi
Bursa'da 227 litre sahte alkol ele geçirildi
Lastikte pet şişe görürseniz dikkat!
Lastikte pet şişe görürseniz dikkat!
Ankara’da trafik ne durumda?
Ankara'da trafik ne durumda?
İstanbul’da sabah trafiği! İşte son durum
İstanbul'da sabah trafiği! İşte son durum
Milyonluk fal vurgununun perde arkası
Milyonluk fal vurgununun perde arkası
Toplu çile!
Toplu çile!
İş makinesi alev alev yandı
İş makinesi alev alev yandı
İstanbul’da otomobil yan yola uçtu!
İstanbul'da otomobil yan yola uçtu!
Şüpheli araç! Polis peşini bırakmadı
Şüpheli araç! Polis peşini bırakmadı
Daha Fazla Video Göster