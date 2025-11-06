Dolandırıcıların sosyal konut tuzağı! Kopya siteyle konut vurgunu

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi, dolandırıcıların hedefi oldu. e-Devlet başvurusu için yönlendirme yapılan evsahibiturkiye.gov.tr adresindeki video ve bilgilendirmeleri birebir kopyalayan dolandırıcılar ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşları tuzağa düşürüyor. Proje duyurulur duyurulmaz harekete geçen düzenbazlar, sahte siteden başvuru teminat ücreti ve konut sigortası bedeli altında vatandaştan para topluyor.

