29 Haziran 2022, Çarşamba
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Doğanın ortasında halı saha yaptılar! Tribünü bile var
YouTube'da paylaşılan ilkel malzemelerle yapılan ustalıklar izleyenleri şaşırtmaya devam ediyor. Akılalmaz yapılar ya da ustalıklar gerçekleştirilen videolar milyonlarca kez izleniyor. İki arkadaş ormanda ilkel malzemelerden halı saha yaptı. Yapım açamasını takipçileriyle paylaşan fenomenler daha sonra arkadaşlarıyla birlikte maç yaptı.