Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in son görüntüleri ortaya çıktı!

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor. Narin Güran'ın kaybolduğu saatlerdeki görüntüsünü çevredeki bir okulun güvenlik kamerası kaydetti. Tavşantepe İlkokulu'nun güvenlik kamerası görüntüsünde, saat 15.15 sıralarında Güran'ın 4 arkadaşıyla birlikte bir müddet yürüdüğü, daha sonra ayrıldığı görülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN