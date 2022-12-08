Dev piton yılanı sahibini ısırdı o anlar kamerada!

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü dehşete düşürdü. Evinde yılan besleyen genç kadın yılanın bulunduğu kutunun kapağını açtığında hiç beklemediği bir hamle ile karşı karşıya geldi. Dev piton kadına saldırarak önce ısırdı ardından kolunu sardı. O anlar ise başka biri tarafından görüntülendi.