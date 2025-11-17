Deniz çekilince gün yüzüne çıktı: Kyzikos’un gizli limanı...

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Düzler sahilinde son günlerde yaşanan sıra dışı deniz çekilmesi, bölgenin binlerce yıllık geçmişine ait kalıntıları görünür hale getirdi. Deniz seviyesinin yaklaşık 20-30 metre kadar geri çekilmesiyle birlikte, Kyzikos Antik Kenti'nin önemli limanlarından biri olarak kabul edilen Hytos Antik Limanı'nın taş yapıları yüzeye çıktı.

