Deniz çekilince gün yüzüne çıktı: Kyzikos’un gizli limanı...

Giriş: 17.11.2025 09:59
Güncelleme:17.11.2025 10:46
Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Düzler sahilinde son günlerde yaşanan sıra dışı deniz çekilmesi, bölgenin binlerce yıllık geçmişine ait kalıntıları görünür hale getirdi. Deniz seviyesinin yaklaşık 20-30 metre kadar geri çekilmesiyle birlikte, Kyzikos Antik Kenti'nin önemli limanlarından biri olarak kabul edilen Hytos Antik Limanı'nın taş yapıları yüzeye çıktı.
