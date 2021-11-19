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''Defineyi koruyan yılan'' efsanesi gerçek oldu! Taş kesilmiş yılanın korkunç hikayesi

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Giriş: 19.11.2021 01:18
''Defineyi koruyan yılan'' efsanesi defineciler arasında sıklıkla konuşuluyor. O efsane gerçek oldu. Bir Türk defineci tarafından yapılan kazıda, duvar arasında taş kesilmiş yılan bulundu. Bu tılsımlı yılanların, yüzyıllık defineleri koruduğuna inanılıyor. İşte detaylar...
’’Defineyi koruyan yılan’’ efsanesi gerçek oldu!
''Defineyi koruyan yılan'' efsanesi gerçek oldu!
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