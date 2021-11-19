19 Kasım 2021, Cuma
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''Defineyi koruyan yılan'' efsanesi gerçek oldu! Taş kesilmiş yılanın korkunç hikayesi
''Defineyi koruyan yılan'' efsanesi defineciler arasında sıklıkla konuşuluyor. O efsane gerçek oldu. Bir Türk defineci tarafından yapılan kazıda, duvar arasında taş kesilmiş yılan bulundu. Bu tılsımlı yılanların, yüzyıllık defineleri koruduğuna inanılıyor. İşte detaylar...