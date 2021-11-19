''Defineyi koruyan yılan'' efsanesi gerçek oldu! Taş kesilmiş yılanın korkunç hikayesi

''Defineyi koruyan yılan'' efsanesi defineciler arasında sıklıkla konuşuluyor. O efsane gerçek oldu. Bir Türk defineci tarafından yapılan kazıda, duvar arasında taş kesilmiş yılan bulundu. Bu tılsımlı yılanların, yüzyıllık defineleri koruduğuna inanılıyor. İşte detaylar...