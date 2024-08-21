21 Ağustos 2024, Çarşamba
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Dayak yediği eniştesine kurşun yağdırdı ardından araç ile üzerinden geçti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişinin eniştesini silahla vurduktan sonra üzerinden araçla geçerek öldürdüğü olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler de katil zanlısının önce eniştesinden dayak yediği, ardından da belindeki silahla ateş açtığı görüldü.