Damperi açılan kamyon EDS direğine çarparak devrildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2025 16:21
Edinilen bilgiye göre Niğde - Kayseri yolu üzerinde meydana gelen kazada Karayolları 64. Şube Şefliği'ne ait 38 KC 913 plakalı kamyon; sürücü H.A. yönetiminde seyir halindeyken damperinin aniden açılması sonucu kontrolden çıkarak Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon devrilirken yapılan ihbar sonrası üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. EDS direğinin yola devrildiği kazada polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Karayolları ekipleri ise devrilen kamyonun kaldırılması için bölgede çalışma başlattı.
