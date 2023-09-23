Çukurova'da pamuk hasadı! Beyaz altın pamuktan bu yıl 100 bin ton rekolte bekleniyor

Çukurova'nın bereketli topraklarında beyaz altın olarak bilinen pamuğun hasadına başlandı. 182 bin dönüm alanda 100 bin ton rekolte bekleniyor. Bölgeden detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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