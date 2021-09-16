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Çocuk kavgası büyüklerin kavgasına dönüştü

İHA
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Giriş: 16.09.2021 11:10
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde çocukların kavgasına karışan büyükler sopalarla birbirlerine acımasızca vurdu. Kocasının darp edilmesini cep telefonuyla saniye saniye kaydeden kadın, "İmdat" diyerek komşulardan yardım istedi. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunan akraba Turgut Ç. ile Hüseyin Ç.’nin küçük çocukları kavga etti. Kavga sonrası Hüseyin Ç., eline sopa alarak Turgut Ç.’nin evinin önüne gitti. Burada tartışan şahıslar kısa sürede kavga etmeye başladı. Ellerindeki sopalarla birbirlerine acımasızca vuran şahıslar uzun süre kavga etmeye devam etti. Cep telefonuyla kavgayı kayda alan Turgut Ç.’nin eşi, bağırarak çevredekilerden yardım istedi.
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