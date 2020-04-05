Cerrah Dr. Gökhan Özüner: Türkiye koronavirüsün zirve dönemi için hazırlıklı

Cerrah Dr. Gökhan Özüner, ABD’nin koronavirüsle mücadelesini A Haber canlı yayınında anlattı. ABD’deki bazı hastanelerde tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığını belirten cerrah Dr. Gökhan Özüner, New York ve New Jersey eyaletlerindeki hastanelerde çalışan personellerin yüzde 25-30’unun hasta olduğunu açıkladı. Türkiye’de de 2-3 hafta içinde zirve döneminin yaşanacağını tahmin ettiğini söyleyen cerrah Dr. Gökhan Özüner, “Ama gördüğüm kadarıyla Türkiye buna hazırlıklı. Bütün önlemler alınmış duruyor.” seklinde konuştu.

Cerrah Dr. Gökhan Özüner, ABD'nin koronavirüsle mücadelesini A Haber canlı yayınında anlattı.

"PERSONELİ YÜZDE 25-30'U..."

A Haber canlı yayınına bağlanan cerrah Dr. Gökhan Özüner, ABD'deki son durumu aktardı.

İşte cerrah Dr. Gökhan Özüner'in açıklamaları;

ABD'deki hastanelerde bazı konularda sıkıntı var bazı konularda da yok. Bu virüs Çin'den sonra İtalya'da da çıkınca ABD sıkı bir önlem almaya başladı. Ve ABD İtalya'dan 3 hafta geride. Mart başından itibaren elektif ameliyatlar New Jersey civarında durduruldu. Acil ameliyatlar dışında hiçbir ameliyat yapılmıyor. Hastane personeli kimse hastaneye giremiyor. Acile gelen hastalar refakatçı olmadan yatıyor. Hastanede çalışan normal olan çalıştıkları bölümünden başka bölümlere de veriliyor.

Maske ve kişisel koruma donanım malzemeleri tam olarak yeterli değil. Bu da önemli bir konu. Hastane personelinden bunların yeniden kullanılması isteniyor. Yatak ve ventilatör sayısı yeterli.

Özellikle New York ve New Jersey'de bu hafta zirveye, kritik eşik dönemine gelineceği belirtildi. Hastanelerdeki personellerin yüzde 25-30'u hasta ve hastanelere gelmiyorlar. Yüzde 70 bir personelle çalışılıyor.

"TÜRKİYE HAZIRLIKLI"

Türkiye'nin tahminim 2-3 haftası var zirveye ulaşması için. Ama gördüğüm kadarıyla Türkiye buna hazırlıklı. Bütün önlemler alınmış duruyor.